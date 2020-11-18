美國輝瑞、莫德納研發的新冠疫苗，臨床試驗相繼傳來捷報，但台灣在疫苗取得仍未明朗，外界擔憂第二波疫情席捲而來台灣無法招架。（示意圖，路透資料照）

美國輝瑞、莫德納研發的新冠疫苗，臨床試驗相繼傳來捷報，但台灣在疫苗取得仍未明朗，外界擔憂第二波疫情席捲而來台灣無法招架。對此，國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，疫苗分配是依據需求性，台灣此次防疫優良，取得疫苗的次序恐怕排在後端，加上國產疫苗研發進程明顯落後其他國家，呼籲政府為了全民健康，採購疫苗的預算不能手軟。

蔡明忠說，除了輝瑞與德國BioNTech聯手開發以及美國莫德納研發的疫苗，全球還有7支疫苗正處於第3階段臨床試驗，台灣因無法編列足夠預算購買新冠疫苗，又不願意購買大陸製疫苗，能採購的疫苗選擇，先天上就比其他國家少。

外界關注台灣取得疫苗時程，指揮中心發言人莊人祥日前說，明年第一季有望買到。蔡明忠表示，依照國際慣例，都是針對需求性，通常是疫情嚴重地區優先施打，台灣此次防疫做得很好，他推估獲得疫苗的次序可能排在後端。

至於國產疫苗何時出爐，蔡明忠指出，政府投入研發疫苗的經費真的不足，因為台灣講究實際效益，若沒看到效益，廠商也不願意投入研發，加上政府未積極鼓勵，使得台灣疫苗研發處於「後段班」，明顯落後其他國家。對於國光生計宣稱明年6月可望研發出疫苗，蔡直言，「不太可能」。

蔡明忠說明，世界各國有很多優良的藥品，最後才會引進台灣，就是因為政府總是希望買到有用、有效、安全且便宜的藥品，「台灣被物美價廉四個字害慘」。

蔡明忠呼籲，政府應敞開胸懷，為了全民健康，採購疫苗預算不能手軟，讓高危險族群先接種，至少有五到六成民眾施打疫苗，形成防疫保護層，讓台灣得以維持安全。

(中時 )