佳世達集團厚植企業永續經營，並擴及大艦隊的集團成員共同參與，獲得「TCSA台灣企業永續獎」四項大獎。首度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」、連續兩年榮獲「企業永續報告書白金獎」的肯定之外，更獲得「創新成長」及「創意溝通」兩項卓越案例獎，自2012年以來在企業永續領域累積獲獎數已達20座，更代表佳世達持續以行動落實永續經營，並廣獲認同。

台灣永續能源研究基金會主辦2020第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」，11月18日舉行頒獎典禮。主辦單位指出，今年參賽的家數達252家，比去年成長28％，創歷年新高，更彰顯獲獎之不易。歷年參加評比的家數達364家，其年度營業額總和與我國2019年GDP比值約145％，更足見其在國內永續力評比平台之代表性。ESG（環境、社會、治理）的企業永續三大面向，結合聯合國永續發展指標（SDGs），已是企業永續發展的基石。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以2022年高附加價值事業過半為願景，以互惠雙贏的集團資源平台，吸引聯合艦隊夥伴成員加入，致力提高價值轉型的經濟效益，發展醫療事業連結社會需求，智慧解決方案協助客戶數位轉型，以數位工具強化治理效能、智慧節能事業以呼應環境永續議題等，都是集結大艦隊共同的力量，共創共榮，為社會打造智慧的永續生活。

佳世達以「聯護管理系統，打造高品質智慧長照應用平台」，獲得卓越案例「創新成長」獎。發揮軟硬體整合的專長，應用於高齡化社會的長期照護領域，執行過程中不只連結上下游夥伴共同合作，同時服務政府、居家服務機構和民眾需求，發揮廣大社會效益，影響超過6，000人、近百家居服機構、應用服務使用人次超過百萬筆，在實踐SDG目標的同時，也創造企業營收、實現社會價值。

此外，佳世達集團的明基聽力與虹韻助聽器，是與聽損者一路相伴的聽力照護專家，今年不因疫情而服務停歇，全面啟動「Telecare聽力雲端照護」、「免費到府服務」及「聽見愛希望工程」一系列聽力照護升級，協助弱勢家庭，提供聽損人士安心、放心且便利的全方面聽力照顧。並結合雲端和實體的溝通，提供與客戶社區等利害關係人更多的溝通管道，榮獲卓越案例「創意溝通」獎。

佳世達希望透過永續經營的內化，可以為利害關係人帶來更正面的影響力，目前的報告書已開始涵蓋子公司資料，包含明基透析、明基三豐、怡安醫療、友通資訊、拍檔科技等，期待未來透過一拉一的價值鏈式管理，可以逐步帶動價值轉型大聯盟的整體永續績效。

(工商 )