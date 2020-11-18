泰福-KY（6541）為強化公司專業人才及實踐世代交替目標，18日宣布，董事長兼執行長趙宇天，將卸下執行長一職，由由財務長陳林正接任執行長。

泰福表示，趙宇天仍擔任董事長，繼續運籌帷幄，協助新任執行長能確實執行公司計畫。專攻生物相似藥開發並計畫自行銷售的泰福，在趙宇天領軍下，研發，生產，銷售等組織已架構完整，主要產品線規劃完成，包括台灣子公司及美國聖地牙哥子公司，也都已打下穩固基礎，而這一世代傳承之延續，象徵著已經步上軌道之泰福生技，正式從研發公司，轉為商業化公司，而即將進入商業化階段的泰福，未來會有更多元化發展之可能性。

趙宇天表示，隨著公司規模逐漸擴大，經營團隊延攬新血接班，將讓就要隨著生物相似藥市場起飛之泰福生技，如虎添翼，而接任執行長之陳林正，擁有哈佛大學法學博士學歷，是Delos Capital Fund，LP生技基金之創辦人暨主管合夥人，曾任高盛投資銀行董事總經理，另外也擔任泰福生技董事有六年的時間。泰福目前所研發的生物相似藥產品，包括已經進入美國及加拿大藥證審核階段之TX01，進入人體臨床三期尾聲之TX05，將展開人體臨床三期之TX04及TX16，以及臨床前研發之TX52，預期從2021年起，產品將接二連三上市，替公司帶來經濟效益。

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