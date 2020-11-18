圖為印尼仲介公司名單。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今(2020)年11月20日起，印尼籍移工入境後應接受集中檢疫，並暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA等4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，但移工已取得入國簽證者，不在此限。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從前幾個月菲律賓確診進來的多，近期是印尼相當程度的增加，從勞動部調查，當地有四個移工訓練所的疫情控制和環境相對不完全，因此勞動部也讓這四家訓練所的移工不能再申請入台，但已經有辦理好手續的仍可入境，但一樣入住集中檢疫所。

陳時中表示，印尼移工即日起，不再僅限社福類，所有移工一率入住集中檢疫所。

印尼政府日前宣布，要求台灣雇主自付約七萬元的訓練費，此時宣布不能來，時機敏感，對此陳時中強調，公布的四家訓練場所，只佔很小的部分，約只有120人，可能因為該訓練中心規模較小，所以相關管理無法上軌道。

指揮中心指出，現行社福類及重出入國印尼籍移工已採集中檢疫，至於產業類新聘印尼籍移工，則由雇主或仲介公司辦理居家檢疫。經統計，今年3月27日至11月16日共計4,180名印尼籍移工辦理集中檢疫，2,382名辦理居家檢疫。為確保我國防疫安全與民眾健康，自11月20日起當日入境印尼籍移工均需接受集中檢疫，原規劃辦理居家檢疫，且已登錄於勞動部入出國移工機場關懷服務網站者，將協助安排入住集中檢疫。

指揮中心表示，近期PT. SENTOSA KARYA ADITAMA等4家印尼外國人力仲介公司所訓練及仲介印尼移工，共計20名移工來臺後確診。自11月20日起暫緩該4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，但已於11月19日前經駐外館處核發入國簽證者，不在此限。未來該4家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經中央流行疫情指揮中心同意，始得重新仲介印尼移工來臺工作。

(中時 )