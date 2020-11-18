【現場直播】今新增2境外移入確診！ 疫情指揮中心召開例行記者會｜2020.11.18

（14：54更新）中央流行疫情指揮中心今表示，時序進入秋冬，全球新冠肺炎疫情持續上升，多國單日確診人數屢創新高，我國境外移入個案亦有增加趨勢。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，今年12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，所有入境旅客需檢附3日內陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所加強通報採檢。

秋冬防疫專案--邊境檢疫。(指揮中心提供)

秋冬專案的第一個方向是邊境檢疫，所有入境及轉機旅客，不論身分，包含本國人在內，登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，並由交通部督導各航空公司確實把關。副指揮官陳宗彥表示，此措施的上路是以搭機時間來計算，而非落地時間，意即12月1日0時啟程的民眾，必須檢具證明。指揮官陳時中表示，之所以要求附上證明，是擔憂民眾在移動的時候（如：搭飛機）增加風險，因此要把可能的破口阻絕起來。若有緊急情況，例如有些國家無法採檢，仍可登機，但入境要自費檢驗。

若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依《傳染病防治法》第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。

陳時中表示，「COVID-19核酸檢驗陰性報告」需由啟程地政府機關許可設立之醫療院所開具，原則為英文、中文或中英對照版本。報告內容需備有登機者護照姓名、出生年月日(或護照號碼)、採檢日及報告日、疾病名稱、檢驗方法及判讀結果等項目。

秋冬防疫專案--社區防疫。(指揮中心提供)

在社區防疫方面，自12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所配戴口罩。若有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可暫時取下口罩。

若在室內未遵守強制戴口罩的措施，勸導不聽者，將依《傳染病防治法》，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。在室外未遵守者，則以勸導為主。對於難以全程戴口罩的場合，如游泳池、三溫暖、健身房等，發言人莊人祥表示，可採取總量管制，而健身房也可加大設施的間距來做管控，民眾使用設施的時候可以不用戴口罩，用完再戴即可。

陳時中表示，研擬此措施時徵詢了各地方政府、目的事業主管機關的意見，因為有些是營業場所，會請經營者進行勸導，不聽勸要開罰。副指揮官陳宗彥表示，居家檢疫方面，民政、警政體系都會加強關懷，確保落實14天居家檢疫+7天自主健康管理。

至於人潮聚集的戶外場所(如風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等)，或戶外的公眾集會活動(如遊行、遶境、跨年晚會等)，應採取人數總量管制，使民眾保持社交距離。民眾如有發燒或呼吸道症狀等，應避免前往，若不能保持社交距離時，要自主戴口罩。主辦單位應參考集會指引，評估風險及制定防疫應變計畫，盡可能落實實聯制及戴口罩。

秋冬防疫專案--醫療應變。(指揮中心提供)

在醫療應變方面，將加強通報採檢列為重要防疫策略，並研擬4大措施，包括：1.醫療院所落實法定傳染病通報義務訂，2.訂定「加強門診與急診社區感染肺炎病人篩檢」、「加強住院病人篩檢」及「強化醫療照護人員健康監測」等獎勵通報採檢指標，3.透過健保系統提醒加強通報採檢，4.並修訂無COVID-19相關症狀居家隔離/檢疫者之採檢及相關處理流程。

指揮中心提醒臨床醫師，應提高警覺加強通報採檢，強化社區監測疑似個案通報或轉介；同時請地方政府持續督導所轄醫療院所，鞏固醫療院所防疫陣線。

(中時 )