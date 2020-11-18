為反對民進黨政府堅持開放萊豬進口，今年民間例行的秋鬥遊行除了針對傳統的勞工權益問題表達訴求外，也將主打反萊豬進口，除了國民黨早早響應之外，新黨發言人陳麗玲也宣布將響應本次秋鬥，一起上街抗議。

陳麗玲痛批，蔡政府不顧多數民意反對，躲避國會監督、逃避與人民溝通，一意孤行開放有害健康的萊克多巴胺美豬殘害人民，八月底至今，連要求去美國查廠、增列貨號、明確標示都做不到！

陳麗玲指出，本來美國政黨輪替、正是重新談判機會，蔡政府竟無能無勇重新談判、甘心做美國奴僕！行政院不思考如何為人民健康把關，反而花時間精力，造謠栽贓普通店家，迫害無辜市民，無恥至極！

陳麗玲強調，新黨是小市民的代言人，捍衛人民食安不容妥協，因此將與秋鬥結合，於11月22日下午1點將集結凱達格蘭大道，共同展現人民的怒吼，要蔡政府重新談判、禁止萊豬，否則就道歉下台！

陳麗玲指出，新黨尊重主辦單位，當天不帶任何黨旗黨徽，僅攜帶黃色布條上書「拒毒豬 護台灣」，一律身穿黑服，象徵著蔡政府的黑箱與黑心！號召百萬黑衫軍上凱道！為我們的下一代為站出來！

最後陳麗玲表示，新黨同志集合時間地點為11月22日下午1點，張榮發基金會前集合，隨後跟上遊行隊伍，走向民進黨中央黨部，呼籲民眾踴躍參加。

(中時 )