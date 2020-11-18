美股未延續強勢表現，17日收黑。台股今早仍由台積電(2330)股價開高帶動，股王大立光(3008)同展強勢，加上傳產的航運、汽車、生技及金融股助攻，台股開高後維持強勢上漲格局，重回13600點之上，中場後在台積電強攻帶動，台股收高180點至13773點，成交值2296.78億元。

多頭籍由強拉台積電，今日台指期拉高結算。台股今日收最高，距周二最高點僅差7點，明天就有機會再挑戰高點。

周二美國新冠危機持續惡化，新一輪經濟封鎖威脅越來越大，零售銷售數據疲弱，失守前一日創下的歷史高點；終場美股四大指數跌幅介於0.21~0.86%；蘋果跌0.76%；台積電ADR跌3.59%。

台積電美國存託憑證（ADR）收低3.59%，未再創新高紀錄，但台積電今天股價開高，早盤開漲4.5元為490元仍在高檔整理。中場後台積電股價愈走愈高，收盤大漲11.5元至497元，為全天高點，也拉抬台股收盤大漲，以全日最高點作收。

台積電昨日早盤股價最高506元再創新高，且市值同步再創13.12兆元新高水準。

台積電昨天早盤衝破500元關卡，帶動台股一度大漲近230點，至13780.12點，再創歷史新高。不過創高後賣壓出籠，漲勢收斂，台股終場上漲41.18點、漲0.3%，收在13593.01點，成交值2346.84億元。

台股今早隨著台積電開高，聯發科(2454)以及股王大立光亦強勢上攻，電子股續強，加上金融股也在國泰金(2882)等續強帶動，配合傳產的裕隆(2201)集團汽車股、航運的長榮(2603)發動攻勢，食品、電機股聯袂走高；電金傳各自有表現，台股開高後延續強勢整理的格局，盤中回到13600點之上。今日台指期結算，拉高結算，收盤站上13700點之上。

本波台股頻創新高，除了美股攀高帶動，外資回補成為上攻動能。周二，外資買超150.99億元，三大法人合計買超149.28億元，可看出目前本土法人買盤較為保守。

今日尾盤，台指期進行月結算，台股今早表現續強，優於整體亞股之表現。台股目前仍是多頭格局。台股今日收最高，距周二最高點僅差7點，明天就有機會再挑戰高點。

(時報資訊)