根據路透調查經濟學家的資料顯示，歐元區經濟將面臨衰退；儘管有5000億歐元的追加貨幣刺激，明年的復甦將更為緩慢。

在歐洲多國陷入疫情風暴之時，預測者在上個月預測本季復甦，現在則預期歐元區經濟在本季將萎縮2.5%；而先前第三季GDP為成長12.6%。

對第四季的預測出現翻轉，在七月的預測為成長3.1%，最近上個月的預測為成長2.1%。

伴隨第二波疫情而來的封鎖限制，目前有80%的回覆者表示，衰退已經在進行中。

牛津經濟學家Talavera指出，下行的風險持續顯現，健康情形繼續惡化，很清楚的是，自今年五月以來的復甦已經結束。歐元區經濟將在第四季遭到衰退，但是會較上半年的情形稍微較溫和的萎縮。

預期明年第一季將出現溫和的0.8%成長，稍微低於上個月1.0%成長的預期。

預計今年全年經濟萎縮7.4%，稍緩於十月的-8.0%預測，但也是記錄中最差的表現。路透調查2021年全年成長5.0%，為自五月調查以來最弱的預測。

最近兩個新冠疫苗的試驗正面結果讓全球股市大漲。當詢問基於此新疫苗的進展對明年是否會有新預測，經濟學家的回答為50/50平分秋色，部分回答，潛在的上調要視疫苗是否已經準備好大規模的配發，在此時間，經濟是面臨很多困難。

(時報資訊)