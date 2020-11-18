永豐金(2890)今正式宣布延攬AI智慧專家、成功大學教授張天豪擔任數位科技長，預計12月1日正式上任。永豐金控總經理朱士廷表示，未來AI技術的運用一定會改善金融的樣貌，希望藉助張天豪對機器學習、人工智慧運用等先進技術的專才，用科技人的角度，跳脫傳統金融人的思維，投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

張天豪為國立臺灣大學資訊工程博士，目前為成功大學電機系教授、永豐銀行專業顧問。長年對人工智慧(Al)領域等先進技術有所鑽研，並與產業界合作密切，合作領域包含生醫、製造業、科技業等國家發展重點產業。張天豪為永豐銀行現任顧問，與永豐合作多年，協助永豐數位轉型有成。

永豐銀行於2017年與成功大學進行產學合作，即開始與張天豪教授組成人工智慧技術研究團隊，投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

張天豪在2019年擔任永豐銀行顧問，協助銀行打造Al基礎，並針對AI、大數據、數位策略等數位金融與金融科技相關議題之專業諮詢、建議與開發。朱士廷表示，張天豪不僅於業務領域帶領團隊發展人工智慧建模，提供未來永豐發慧之架構規畫與新興技術建議。未來將持續以技術出發、深入業務，利用Al深度學習，提供客戶更精確符合需求的金融服務。

(時報資訊)