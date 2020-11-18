永豐金(2890)今舉行第三季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控第三季稅後盈餘36億元，較上季成長9.3%，獲利持續維持穩定成長，其中手續費淨收益111.25億元，較去年大幅成長29.7%，金額續創歷年同期新高，並已經超越去年全年手續費收入，主要是受惠於銀行與證券財富管理業務的成長。截至第三季為止，金控總資產規模已經突破2兆元。

永豐金控累計前三季淨收益2938億元，較去年同期成長5.2%，稅後盈餘92.5億元，面對新冠肺炎來襲，僅較去年同期微幅衰退2.8%，每股稅後盈餘0.82元，ROE 8.26%，每股淨值13.38元。

永豐銀行累計前三季淨收益215.1億元，較去年同期成長1.5%，稅後盈餘76.4億元，雖較去年同期衰退3.3%，永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季利息淨收益與手續費淨收益表現亮眼，分別較去年出現13.1%、12.5%的雙位數成長，利息淨收益44.3億元，較上季成長9.9%，金額創下單季歷史新高。

(時報資訊)