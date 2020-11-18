一名女網友於臉書匿名投稿表示，2年的感情就因為隱瞞自己家財萬貫背景，而被提分手。她透露，前男友是在收租時認識的，當時男方跟家裡租房，媽媽希望凡事低調，因此教她不要透露房子就是自己家的情況下2人交往，但這一切就在兩人前去探望住療養院的爺爺而曝光，男方認為遭受欺騙分手，她也為此以淚洗面達2個月。

原PO於臉書《靠北男友2.0》匿名發文，她透露在收租時認識了前男友，而男方當時就是與自己家租房子，由於媽媽希望一切低調為主，交往初期也要求她不要透露身分，於是她便向男友供稱「收租」只是她的工作，因此男友一直不知道租的房子就是她們家的，而這一瞞就瞞了2年之久。

沒想到某日，女方帶著男友前往療養院探望爺爺，爺爺卻不經意地脫口說出「竹北房子收租」的事情，這讓男友耿耿於懷，回家後便直接攤開問：「當初我租的那房子是你家的嗎？」她也認為若是坦白，他應該會明白她的苦衷，便將事情的原委全盤托出，豈知，男友卻因此更加憤怒。

翌日，她又再度打給男友坦承「家在竹北有三棟房子跟二家店面出租，桃園青埔也有自己的房產，我的工作只要每月負責收房租就好了。」男友不知是自尊心作祟還是沒辮子，認為彼此間信任感已失，堅持提分手。

她反問「我坦白了他還需要這麼氣嗎？」爸爸之前是做電玩業、當鋪及土地開發，後來因生病離開，媽媽生性低調不願表現出優渥的樣子，因此他人眼裡就與一般上班族無異，她也告訴男友「兩人若是婚後，生活光是靠收租一個月就超過百萬，如此一來一起計畫生活都不是問題。」男友仍堅持提分手，分手至今已兩個月仍習慣天天等男友電話，天天以淚洗面的她更直言「往後我寧願交一個愛我又愛我的錢的人，也不要交一個自尊心這麼高的石頭男。」

(中時新聞網)