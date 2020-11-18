50至64歲族群，12月起恢復接種公費流感疫苗。（指揮中心）

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，由於65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群接種率，已逐步提升至目標接種率8至9成，為持續推動流感疫苗接種計畫對象於流感高峰期前獲得保護力，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病之成人接種公費流感疫苗。

指揮中心進一步說明，因今(109)年公費流感疫苗民眾接種踴躍，為使65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群優先接種，截至11月17日，公費流感疫苗已接種545.4萬餘劑，另65歲以上長者及學齡前幼兒等主要流感高危險族群接種率，已分別由10月16日的35.6%及24.3%提升至49.3%及44.6%，其中65歲以上長者接種率較去年同期為高，預估該二族群至11月底之接種率分別為51%及48%，接近目標接種率；另外其他重點族群如醫事人員之接種率(72.1%)亦將近達成目標接種率(75%)。評估至11月底剩餘疫苗量約20餘萬劑，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病之成人接種作業。

指揮中心提醒，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，符合資格之計畫對象應儘速接種，以在流感高峰期前獲得保護力。提醒民眾接種前，請先至各地方政府衛生局網站或疾病管制署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所預約，確認有疫苗後再前往接種。

指揮中心也呼籲，除接種流感疫苗外，民眾平時應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩，生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險，保護自己及他人健康。

指揮官陳時中呼籲，這兩周高風險族群應盡速前往施打流感疫苗，根據過去經驗，農曆春節前後是流感重症的最多的期間，因此今年特別提早開打流感疫苗，盼能降低流感重症率的發生。

陳時中表示，十二月一日開始恢復五十歲以上六十四歲以下非高風險族群接種，十二月中也將有另一批疫苗到貨，雖僅有六萬劑，但可望將整體流感疫苗的覆蓋率從去年的百分之二十七提升到百分之三十二。

陳時中強調，流感疫苗覆蓋率提高後，可望降低國內新冠、流感同步爆發的機率，對防範新冠疫情仍具一定程度效果。

(中時 )