首屆「創意內容大會市場交易暨創投媒合展會」今（18）日開幕，共計影視、動畫、新媒體內容、出版等84個出版單位、362本原創文本，以及75個影視製作公司、263部年度最新影視作品參加，同時有來自22國、逾274位買家線上參展，國內外買家數已超過去年的三倍，將舉行高達624場媒合場。

副總統賴清德在開幕致詞時表示，台灣有人才、資金和技術，希望文創業能多拍台灣的故事，提高國際能見度。

這是文策院第一年舉辦TCCF創意內容大會，整合過去由文化部舉辦的台北電視內容交易與創投媒合會、出版影視媒合會與文化科技論壇。

文策院董事長丁曉菁表示，期許創意內容大會讓影視、出版、未來內容、動畫等各文化內容業者，連結新生意、打開新想像，將台灣故事力與國際接軌。

助國內作品攻國際市場，文策院有支持早期開發的「第一哩路」專案，讓好內容被投資人看見；開發過程中也推出「最後一桶金」國際合資合製架構對接國際投資人與市場。

(工商 )