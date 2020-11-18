台中市西屯區河南路、甘肅路口18日中午12時許發生一起死亡車禍，一台貨車衝撞四台機車後，竟側翻重壓一名女騎士，警消火速到場使用堆高機將女騎士救出，但是女子受重傷，救出時已明顯死亡，交通事故肇禍原因，警方還要進一步調查，釐清肇責。

這名不幸的女騎士行經時，被貨車重壓受困車下，警消趕緊用堆高機救出女騎士，但女子當場傷重不治。貨車司機左手有撕裂傷，立即送往醫院救治。

(中時 )