失竊貨車躲警過彎失控 直撞4機車側翻壓死女騎士 14:242020/11/18 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市西屯區河南路、甘肅路口18日中午發生一起死亡車禍，一台貨車竟衝撞四台機車後，側翻重壓一名女騎士重傷不治。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區河南路、甘肅路口18日中午12時許發生一起死亡車禍，一台貨車衝撞四台機車後，竟側翻重壓一名女騎士，警消火速到場使用堆高機將女騎士救出，但是女子受重傷，救出時已明顯死亡，交通事故肇禍原因，警方還要進一步調查，釐清肇責。 這名不幸的女騎士行經時，被貨車重壓受困車下，警消趕緊用堆高機救出女騎士，但女子當場傷重不治。貨車司機左手有撕裂傷，立即送往醫院救治。 (中時 ) #河南路 #甘肅路 #死亡 #車禍 #堆高機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騎樓「溜鳥俠」嚇壞女屋主 警12小時逮人 14:252020/11/15 社會 恐怖死亡之樹！1個月內2次車禍 一家4口連續撞同棵樹亡 14:062020/11/18 社會 車禍糾紛 騎士當街痛毆小黃司機逃逸 21:222020/11/16 社會 贓車拒盤查 小貨車逃逸撞4車壓死1人 18:372020/11/18 社會 失竊貨車躲警過彎失控 直撞4機車側翻壓死女騎士 14:242020/11/18 社會 19歲女大生顱內出血 新型救命利器減緩腦傷 08:402020/11/18 健康 新莊不平靜 機車擦撞釀嚴重車禍 女騎士遭輾斃血流滿地 23:042020/11/16 社會 毋湯！機車逆向行駛 無辜騎士遭撞受傷 09:522020/11/18 社會 街頭踹毆小黃司機 惡煞騎士現身稱：行車糾紛 22:062020/11/16 社會 桃花女心花開2／撇邵雨薇綠帽案 是元介換愛李千那 08:012020/11/18 娛樂 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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