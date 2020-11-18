薩克斯吹起離別之聲，人們魚貫走上碼頭，還未換取一張老船票、登上這艘老輪船，演出就已經開始了。200餘米的碼頭上，你可以看到穿梭賣報的小童、嚴肅認真的水手、提皮箱戴禮帽的紳士、匆忙趕路的旗袍淑女，一瞬間好似穿越回百年以前。踏上甲板，你既是2020年的遊客，又是1930年的船客。

把歷史玩起來，探索沉浸式的演藝旅遊

武漢長江之上，打造了一艘具有上世紀風格的蒸汽輪船和一座大漢口碼頭為漂移的劇場《知音號》。遊客們可以穿著復古服飾，行走在知音號中，在舞廳跳交際舞、酒吧喝酒談心、船艙裏遇見不同命運的人物，遊客與演員一同沉浸式的體驗二十世紀三十年代的武漢風情，成為《知音號》故事的一部分。

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船外，知音號大輪船沿長江而行，遊客站在頂層加班即可觀賞長江兩岸“兩江四堤八林帶，火樹銀花不夜天”的靚麗夜景。船內，每一個場景都暗藏著故事的線索，旅程中演員們各奔東西，觀眾們觀看追隨，兩者融為一體，共同探究劇情，實踐體驗尋找、發現、相遇與團聚的全過程，將歷史故事帶入劇中，把歷史場景真實還原，遊客與歷史文化在戲劇深處形成共振，最後凝聚成觸及心靈的真情實感。

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國際頂尖的藝術表達方式和獨創的觀演模式吸引了眾多遊客，知音號一票難求。截至2020年10月14日，《知音號》公演三年多來，知音號完成了1000場演出，綜合接待遊客65萬人次，熱度不減。前不久，《知音號》還從演員調度、表演片段、演員情緒和動作梳理、表演方式等方面進行了提檔升級，讓場景表達更加生動鮮活。

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湖北另一著名景點襄陽唐城也開始了如何讓遊客更好的融入歷史的探索。唐城影視基地是具觀光旅遊、文化娛樂、休閒度假等功能為一體的大型綜合性旅遊區，影視作品《妖貓傳》、《天盛長歌》、《豔骨》等在此取景。唐城依託襄陽建城2800年的厚重歷史文化底蘊，利用各種表現形式來展示盛唐文化的性格特徵。夜幕下的唐城流光溢彩、燈火輝煌，唐城斥2.8億鉅資匠心打造，近400名專業演員，依託40萬平米世界最大仿唐建築群為全景式舞臺背景，首創大型嵌入行進式夜遊全景演藝專案《盛世唐城之大唐倚夢》。全景呈現皇家軍威的軍陣、浩浩蕩蕩的馬隊、大氣端莊的唐風樂舞、異域風情的歌舞及精美絕倫大唐服飾，營造出盛世唐城穿越之旅的不眠之夜，遊客以“尋千年之戀、觀盛世唐城、展華夏雄風、承復興之夢”為主線，開放性線路、多點式觀看。2018年演繹專案開幕後，僅3個月的時間，夜遊接待遊客量便達到40多萬人次，得到了廣大遊客的認可。

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面對疫情，面對市場，唐城景區積極探索“夜經濟”融合新模式，“唐城市集”應運而生，同時成為襄陽首個以網紅古風為特色的創意市集。10月1日，中國唐文化攝影展《唐》開幕儀式在襄陽唐城景區舉行，影展以十大主題系列展現唐文化的藝術魅力。在展出的作品中，遊客不僅可以欣賞到大唐恢弘的建築藝術，還可以瞭解大唐悠久的歷史故事，領略大唐燦爛的文化精髓。唐城還將進一步探索沉浸式體驗旅遊，讓遊客來到唐城後，穿唐服、吃唐食、聽唐曲、觀唐舞，充分詮釋“遊一回唐城，當一回唐人”。

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經歷疫情歸來的“沉浸式”體驗演出日益受到遊客們的喜愛，通過歷史看點吸引關注，通過體驗感吸引遊客參與、互動，最終以四兩撥千斤的方式為城市景區賦能，燃動消費新活力，為文旅業深度融合創出新機遇。

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(中時新聞網)