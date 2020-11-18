蒙古自11月11日報告首例本土社區感染病例，迄今已累積21例本土確診病例，目前全國實施居家令至12月1日。由於本土病例持續新增，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起該國從低感染風險國家調整為中低感染風險國家，短期商務來台者可在入境第7天採檢，採檢陰性後有條件外出。

根據最新名單，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，短期商務來台者可在入境第5天採檢，採檢陰性後有條件外出；

中低感染風險國家/地區則是新加坡、澳洲、柬埔寨、香港、蒙古，短期商務來台者可在入境第7天採檢，採檢陰性後有條件外出；若不在低、中低感染風險名單，短期商務來台者入境都需居家檢疫14天。

國內截至目前累計607例確診，分別為515例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、541人解除隔離、59人住院隔離中。

指揮中心提醒民眾，出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )