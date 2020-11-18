中天換照案遭駁回 侯友宜：民主國家必須容忍多元言論 14:312020/11/18 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席歡樂耶誕城卡司發布記者會，針對中天新聞台換照被駁回，指社會應有不同聲音。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台申請換照，今遭NCC以7：0票數駁回，宣布不予中天台換照；對此新北市長侯友宜今表示，一個民主進步的國家，必須容忍更多元和不一樣的言論，這才是國家往前走的最大力量，很多不一樣的聲音應該被接受、被聽到。 媒體追問是否認為有政治介入？侯友宜說，他想這個這很清楚....大家都要看到不同聲音進到民主國家裡面，就像新北舉辦歡樂耶誕城也歡迎大家一起來，不過也提醒大家記得戴口罩、勤洗手，身體不舒服不要來。 (中時 ) #國家 #民主 #新北 #中天 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》5利多加持 台股直衝14000大關 08:122020/11/18 財經 直播》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 13:542020/11/18 政治 羅智強進軍podcast 侯友宜首集大爆料：曾被槍抵頭 09:272020/11/17 政治 NCC明審中天 中天：盼落實言論自由、保障閱聽人權益 20:452020/11/17 財經 NCC明大審中天案 中天：盼落實言論自由 保障閱聽人權益 22:332020/11/17 娛樂 《國際政治》疫情急飆 美紓困談判仍陷僵局 11:592020/11/18 財經 央北社宅1周內3次電梯故障 侯友宜：「要立即改進做到好！」 12:242020/11/17 生活 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 霸氣蘇揆 身段放軟 04:102020/11/18 時論廣場 社論／放下殘害新聞自由的屠刀 04:102020/11/18 時論廣場 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 直播》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 中天換照案遭駁回 侯友宜：民主國家必須容忍多元言論 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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