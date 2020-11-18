中天新聞台申請換照，今遭NCC以7：0票數駁回，宣布不予中天台換照；對此新北市長侯友宜今表示，一個民主進步的國家，必須容忍更多元和不一樣的言論，這才是國家往前走的最大力量，很多不一樣的聲音應該被接受、被聽到。

媒體追問是否認為有政治介入？侯友宜說，他想這個這很清楚....大家都要看到不同聲音進到民主國家裡面，就像新北舉辦歡樂耶誕城也歡迎大家一起來，不過也提醒大家記得戴口罩、勤洗手，身體不舒服不要來。

(中時 )