新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，由副市長黃珊珊代表，於英國時間11月17日透過網路會議，以預錄影片方式，向國際分享北市府在永續發展架構下的防疫作為，讓世界看見台北，也讓台北向世界學習。

北市環保局長劉銘龍表示，北市自2019年開始，已經連續兩年檢視SDGs的執行進展和發布自願檢視報告。北市2020自願檢視報告在今年9月發表後，也同步於全球環境戰略研究所（IGES）平台發布，向國際展現永續成果。

劉銘龍指出，這次北市受邀參與氣候行動週，正是倫敦永續發展委員會委員於IGES VLR平台獲知北市推動SDGs，且北市在報告中將防疫作為與永續發展目標加以聯結，因此透過IGES聯繫邀請，希望北市分享相關防疫與紓困經驗作為借鏡，此代表北市府與市民齊心努力防疫的成果獲得國際肯定並與國際接軌。

環保局指出，針對新冠肺炎疫情對城市永續性的衝擊，黃珊珊將向與會人士從各SDGs永續面向，闡述包含制定防疫SOP、防疫旅館手冊、重要設施場域消毒作業、居家隔離或居家檢疫者廢棄物妥善處置、學生受教權保障等因應措施，最後就北市的紓困振興方案、未來產業與消費轉型的擘劃，提出北市綠色復甦的願景。

環保局表示，英國倫敦氣候行動周是倫敦市長沙迪克汗於2019年首度舉辦，邀全球氣候專家學者、政府部門決策人員等共同參與及交換經驗，探究氣候議題。2020年的活動因新冠疫情影響，活動分二梯次辦理，第二梯次於11月14至20日舉行，包含地方政府永續發展理事會、蘇格蘭議會、劍橋大學、倫敦市議會、倫敦永續發展委員會等與會。

(中時 )