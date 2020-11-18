北斗分局邀請婦幼隊、少年隊、刑警大隊等單位，進行校園安全宣導。(吳建輝攝)

明道大學的外籍生們，在分局參觀警用武器，鑑識裝備等，讓他們大開眼界。(吳建輝攝)

北斗分局還安排基礎防身術教練，要讓學生們學會自保。(吳建輝攝)

日前在台就學的馬來西亞籍鍾姓女大生遇害案，震驚社會，讓各級學校及警政單位，提高對外籍學生的保護意識，彰化縣北斗分局18日就邀情轄內90位明道大學外籍學生，到分局進行參訪，包含報案流程、警用裝備展示，還教導外籍學生防身術，北斗分局長王國峯表示，參訪除基礎防身教練與安全宣導外，最重要的是拉近警察與學生們的距離，要成為他們在台最堅強的後盾。

18日上午明道大學90位外籍學生，到北斗分局進行參訪，由警察同仁引導入內，從報案櫃台受理案件，一直到實彈射擊等觀摩，都讓外籍學生大讚台灣警察的實力，現場有香港學生表示，今天對台灣警察有全新的認識，除精實的防衛能力，最大的感受就是親和力。

王國峯表示，邀請外籍學生到分局參訪，展示優質先進的武器，讓同學們知道，台灣警察是絕對有能力保護他們，在來最重要的是能拉近警察與外籍生的距離，他們隻身之外，要讓他們知道在台除學校老師之外，警察是他們最堅強的後盾。

王國峯說，事實上明道大學地理環境與長榮大學相似，四周都是稻田樹林，日前發生馬來西亞女大生案後，分局這邊就利馬協助裝設路燈等照明設備，但他認為除了硬體設備加強，最重要的是要加強學生的自衛能力，透過實際操作基礎防身術，讓同學們能保護自己，還能保護別人。

(中時 )