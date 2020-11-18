台灣永續能源研究基金會今(18)日舉辦第十三屆「台灣企業永續獎」頒獎典禮，台灣大哥大勇奪「十大永續典範獎」服務業類第一名，總計獲得10項大獎，被譽為年度最大贏家；子公司momo富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP 50永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。富邦集團旗下三家上市公司包含富邦金控、台灣大哥大、momo富邦媒今年共囊括26項大獎，展現集團於金融、電信、電商領域永續經營的決心。

台灣大哥大今年總計獲得10大獎項，包含十大永續典範企業、7項卓越案例及報告書等獎項，展現永續經營360度全面向的努力。（圖/台灣大哥大提供）

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大長期耕耘E (環境)、S (社會)、G (治理)三大面向，貫徹永續發展的信念。近年來，以電信產業永續數位匯流領航者自我期許，台灣大哥大持續落實全面呼應聯合國17項永續發展目標SDGs的2030心大願景計畫，明確設定51項永續KPI並逐年檢核、超標達成，以成為國際標竿企業持續自我鞭策，攜手八大利害關係人一起推動全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」；在治理面以誠信透明的治理及超過半數的獨立董事席次，讓更多跨國頂尖專業人士為公司帶來數位轉型新動力，以迎向5G時代；公益面全面以核心職能推動「以科技擁抱愛」的各項專案；環境面為倡議節能減碳而全力推動5G共頻共網共構、通過科學減量目標設定明確的減碳路徑。未來台灣大將持續堅守核心價值，以具體行動為世界打造更美好的明天。

獲主辦單位譽為2020年度最大贏家之一的台灣大哥大，今年由林之晨總經理出席領獎。台灣大不僅第6度獲得「十大永續典範企業獎」，今年更以最高榮耀拿下服務業類第一名，同時也再度大滿貫拿下包含卓越案例、永續報告書等10大獎項，特別以「推動永續工程自建綠色基站」讓評審留下深刻印象，獲評審盛讚足以成為「電信業以永續精神迎向5G世代的標竿」。對此，台灣大總經理林之晨表示，他上任第一天所提出的超5G策略，就是以Green所代表的「愛台灣、愛人類、愛地球」做為公司治理的五大核心精神之一，更以科學基礎減量目標SBTi明確設定2030年的碳排放量在範籌一和二要較2016年減少30%；上週末再度獲得DJSI道瓊永續指數電信業世界指數全球第一的殊榮，繼2018年後二度登上全球首位，台灣大將持續超越自我，和所有利害關係人一起發揮「能所不能」的品牌核心精神，堅持向永續目標邁進。

台灣大哥大今年總計獲得10大獎項，包含十大永續典範企業、7項卓越案例及報告書等獎項，展現永續經營360度全面向的努力。（圖/台灣大哥大提供）

除以綜合績效獲得十大永續典範企業獎，台灣大在企業卓越案例獎類亦獲得7項。其中在「氣候領袖獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」等三個獎項獲得該分組第一名。台灣大哥大重視環境永續的推動，自2015年便開始推動綠能倡議整合，2016年正式定調「台灣大綠能、永續大未來」，長期的耕耘與努力，讓台灣大哥大5度獲得「氣候領袖獎」，當中的創新綠能公益專案-種福電亦多年獲得「創意溝通獎」。身為科技電信業，台灣大哥大透過科技推動公益，以用「科技擁抱愛」主軸囊括Coding FUN偏鄉玩程式、i無限數位公益專案以及數位學習中心等內涵，再次獲得「社會共融獎」的肯定。

台灣大哥大同時也獲得「透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「創新成長獎」以及「企業永續中文報告書-資通訊傳播業白金獎」、「英文報告書銀獎」等獎，涵蓋ESG各種面向總計10項大獎，360度全方位獲得評審認可台灣大哥大長期耕耘永續經營的努力。

台灣大哥大林之晨總經理，上任後提出超5G策略，當中Green所代表的即是「愛台灣、愛人類、愛地球」。（圖/台灣大哥大提供）

此外，台灣大哥大旗下momo富邦媒，也從2019年正式啟動永續生活藍圖，聚焦共益夥伴、永續消費、永續營運、健康平等、社會共好等「五大策略」，實踐對公司治理、環境、顧客關係、員工與社會的永續經營。今年更是首次報名台灣企業永續獎就獲得「綜合績效-台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告書-批發零售業金獎」，及企業卓越案例「創意溝通」、「氣候領袖」等獎項。

(中時新聞網)