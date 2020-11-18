男性高潮射精是很自然的生理反應，但健康的精液應該是什麼顏色？什麼顏色可能為疾病警訊呢？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，正常的精液應該呈現乳白色，若禁慾較久則可能呈現淡黃色，但若精液顏色偏黃或帶有血色恐為異常徵兆，建議及早就診為佳！

完事高潮射精了，你曾仔細觀察過自己或伴侶的精液是什麼顏色嗎？到底什麼顏色算正常，什麼情況算異常呢？黃建榮醫師表示，一般來說精液常見有白、黃、紅三種顏色：

乳白色：正常的精液大多呈現乳白色、灰白色，但若禁慾時間長、久未射精的情況下，精液顏色可能會呈現淡黃色，都屬於正常的狀況。黃建榮醫師補充，若精液呈現很白的白色有可能是感染的症狀，因此若自覺精液顏色不對勁，最好還是及早就診為佳。

黃色：若出現黃色、黃綠色精液時，可能代表生殖器官有感染、發炎的症狀。黃建榮醫師表示，常見像是輸精管、前列腺、精囊或泌尿道發炎時，精液就容易出現偏黃的顏色，且射精時可能會伴隨著疼痛或灼熱感，若有此類症狀宜及早就診。

紅色：若精液中帶血色，或呈現暗紅色、棕色、紅黑色時都可能是出血的徵兆，其病因恐來自於攝護腺、前列腺或精囊發炎，亦可能因腫瘤或結石所致，建議及早就診，以免延誤診治。

如果顏色有異，建議諮詢泌尿科或生殖中心醫師。(圖/健談提供)

精液相關問題，建議諮詢「泌尿科、生殖中心」。

專家諮詢：台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科 黃建榮醫師（編輯梁惠明）

(中時新聞網)