泰福-KY(6541)即將邁入商業化，經營團隊延攬新血接班，董事長兼執行長趙宇天今(18)日卸下執行長一職，但仍擔任董事長一職，協助新任執行長能確實執行公司計畫，執行長則由財務長陳林正接任執行長。

泰福生技目前所研發的生物相似藥產品，包括已經進入美國及加拿大藥證審核階段的TX01，進入人體臨床三期尾聲TX05，將展開人體臨床三期的TX04及TX16，以及臨床前研發的TX52，預期從2021年起，產品將接二連三上市，將替公司帶來經濟效益。

泰福生技董事長趙宇天說，公司規模日益擴大，經營團隊需要新血人才接班，將讓就要隨著生物相似藥市場起飛的泰福生技，如虎添翼，而接任執行長的陳林正先生，擁有哈佛大學法學博士學歷，是Delos Capital Fund, LP生技基金之創辦人暨主管合夥人，曾任高盛投資銀行董事總經理，另外也擔任泰福生技董事有六年的時間。

長年旅美的趙宇天博士，30多年前在美國創立華生製藥(Watson Pharmaceuticals, Inc.)，自1985年起，華生製藥以自我成長為基礎，加上策略聯盟及企業購併，版圖逐漸擴展成三大板塊分公司：學名藥，新藥，通路商，這三大分公司的優異業績表現，造就了華生製藥在2008年達到30億美金營業額的成績。

趙宇天在2010年由個人及家族出資，一切從零開始，一步一腳印地打造泰福生技的雛型，2013年5月增資引進支持泰福生技的其他股東，在英屬開曼群島辦妥公司的設立登記。2014年12月，趙博士經董事會任命開始擔任執行長，帶領著泰福生技於2015年在台灣興櫃、2017年在台灣上市，為泰福集團努力迄今已達10年之久。

(時報資訊)