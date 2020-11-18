國家通訊傳播委員會NCC決議不予中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣下午在國民黨中常會指出，NCC應該說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入。國民黨更擔憂NCC的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由。有線電視新聞台頻譜安排應該考量國內輿論的衡平，我們拒絕政治光譜單一化。

(中時 )