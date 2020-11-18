中天換照未過 江啟臣憂政治力介入 強調「拒絕政治光譜單一化」 14:522020/11/18 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣中常會致詞。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家通訊傳播委員會NCC決議不予中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣下午在國民黨中常會指出，NCC應該說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入。國民黨更擔憂NCC的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由。有線電視新聞台頻譜安排應該考量國內輿論的衡平，我們拒絕政治光譜單一化。 (中時 ) #ncc #新聞台 #國民黨 #中天新聞台 #決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 批綠色新黨國掌控媒體 秋鬥號召11月22日站出來捍衛言論自由 12:102020/11/18 政治 RCEP不得其門而入 黃暐瀚：陸攻台還不知何時 窮台是進行式 11:512020/11/18 政治 新聞早班車》疫苗國際採購一拖再拖 親美搞心酸的 07:132020/11/18 政治 2020台灣十大新聞排行出爐 第一名創下這項歷史紀錄 09:352020/11/18 政治 丁案衝擊萊豬輸台 蘇姿態放軟 04:102020/11/18 社會新聞 台網友票選2020十大國際新聞排行 美國大選竟不是第一 01:202020/11/18 政治 賴清德盼兩岸促成有意義對話 04:102020/11/18 焦點要聞 藍營批丁怡銘散布假消息警方不受理 怒轟蘇揆下台「剛好而已」 13:112020/11/18 政治 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 直播》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 中天換照案遭駁回 侯友宜：民主國家必須容忍多元言論 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。