青年高失業率是各縣市頭痛問題，新北市就業服務處長林澤洲18日在市政會議表示，新北市全國首創「青年就業三箭」，今年上半年締造青年失業率8.7％全國最低，明年將成立樹林就業服務站，並運用參與式預算籌設青年職涯發展中心。市府也加強中高齡職場續行留住人才，新北市長侯友宜說，美國2名總統候選人70多歲都還在拚，65歲退休已不符潮流。

林澤州說，新北推出「初次尋職就業服務2.0」及「職業訓練補助」，避免「畢業即失業」，協助青年度過難關；除了青年就業，市府也首創設立「婦女及中高齡者職場續航中心」，倡導「顧家好企業」、為企業留住好人才。因應疫情也推出安心上工等短期就業機會及100場徵才。

勞工局長陳瑞嘉補充，我國人口紅利將從明年開始負成長，勞動力人口每年預計減少10萬人，在少子化和高齡化衝擊之下，如何將婦女及中高齡勞工續留職場，同時讓青年儘速投入職場，是勞工局的工作重點。

陳瑞嘉說，勞工局將在「青年就業公民審議」的基礎上，持續導入「青年參與式預算」，讓預計2022年成立的「青年交流及職涯發展中心」，透過青年自己提案、票選出最符合需求的空間與服務規劃，持續跨局處合作傾聽青年心聲，徹底落實公民參與。

侯友宜表示，青年政策必須向下紮根，尤其新時代的技職教育，例如幼保、物流、電動車、長照科系的人才培育，都必須與政策、產業轉型和時代趨勢緊密結合，創造學用合一，拉近校園與職場距離。

就服處報告還指出，勞工局將在達成「區區有(就服)據點」目標後，明年將樹林台提升為新北第8站，完整提供樹三鶯地區所有求職求才、失業認定、諮詢服務，減少舟車勞頓，讓市民安居樂業在新北。

(中時 )