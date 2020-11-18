國家通訊傳播委員會NCC決議不予中天新聞台換照，國民黨發聲明強調，審查結果坐實了社會對於當權者政治力干預新聞自由的質疑，也讓蔡英文總統成了第一位任內關掉新聞台的國家元首，恐形成寒蟬效應，限縮言論自由的空間，導致台灣新聞自由嚴重倒退。

國民黨強調，台灣充分尊重新聞報導自由的媒體環境得來不易，媒體的監督力量也讓台灣民主能朝向更公開、透明的發展進程，但中天新聞台換照過程，各界對於當權者為了排除異己聲音、介入NCC審查的質疑不少，讓NCC的公正、客觀性備受批評，尤其聽證會的過程，NCC已有定見的偏頗作法，相信會讓今天的審查結果無法獲得台灣多數民意的認同。

國民黨認為，審照前，執政當局的說法與NCC的作法已經讓社會各界對於今天的審查結果不會感到意外，但執政黨應該省思關掉一家新聞台，對台灣長久以來保障言論開放與新聞自由所造成的傷害，用行政力量干預新聞媒體立場，只會讓台灣產生寒蟬效應，成為一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

(中時 )