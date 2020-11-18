五峰鄉每2年1次的賽夏族矮靈祭，20日起在五峰鄉矮靈祭場一連舉行3天，部落長老將依循傳統古禮祭祖請神，從迎靈、祭祖揭開序幕，接續展開娛靈、送靈一系列傳統文化祭儀，20日下午4時起，祭場周邊將進行交通管制，請民眾留意配合。

五峰鄉長葛忠義表示，賽夏族因生活環境變遷，目前分屬南庄、五峰兩個祭團，在秋後農作收成的月圓前後舉行的矮靈祭，每2年舉辦1次小祭，10年1次大祭，向著矮人長老離開的東方祭拜祝禱，祈求一切平安順遂，也表達族群融合，相互尊重之意。

賽夏族矮靈祭2008年登錄為無形文化資產，2013年獲得文化部指定為國家重要民俗，祭儀雖經歲月遞嬗，但仍保持原始傳統面貌，祭典過程和徹夜娛靈舞蹈都充滿神祕色彩，與阿美族豐年祭熱情揚溢的慶祝方式有很大不同。

五峰矮靈祭期間都吸引很多遊客前來，20日下午4點起將在五峰鄉公所前進行交通管制，採取停車接駁進入祭典會場，停車接駁處有鄉公所旁停車場、五峰加油站叉路口下方私人停車場及五峰國小道路周邊，都是免費停車。

五峰鄉公所表示，會雇請2部25人座接駁車，在縣道122線疏運遊客至祭場下方高峰入口處，再以9人座車載送遊客上山，並機動沿途接駁，接駁時間自下午3時30分至翌日3時，請遊客尊重賽夏族的傳統祭儀並遵守祭儀規範，如進入祭場前綑綁芒草，避免口出諱言及對祭儀質疑等，避免觸犯禁忌。

(中時 )