嘉義縣政府積極行銷嘉義農特產品，首度與楓康超市攜手合作，11月18日至12月17日，在全省楓康超市47家門市同步上架販售數十項嘉義優鮮好物，如嘉義極光哈密瓜、椪柑、小果番茄、虱目魚等農漁畜產及農產加工品，讓中部以北的消費者，有機會品嚐到嘉義的優鮮產品。

嘉義縣長翁章梁今（18）日與楓康超市總經理楊忠信，在楓康超市共同舉辦「2020購！台灣好嘉在楓康」，共同為嘉義優鮮好物上架開賣展開啟動儀式，行銷嘉義縣的優質農產品與當季蔬果。

今日前100位參與盛會的民眾，享有「嘉義甜椪柑10粒一袋39元、嘉義高麗菜一顆10元等排隊好康！

嘉義縣位處台灣糧倉雲嘉南平原中樞，且是北回歸線通過的黃金地帶，擁有得天獨厚的氣候及環境，從高山、丘陵、平原到沿海，四季可以孕育出富饒多樣又優質的農漁物產。本次展售活動，嘉義縣帶來了現在最夯、翁章梁縣長親自命名的「嘉義極光（AURORA MELON）」新品種哈密瓜，採「一株一果」的溫室吊瓜栽培方式，每顆重約1.2~1.5公斤，產量珍貴稀少，其口感特殊，顛覆一般哈密瓜軟綿的口感，鮮嫩多汁的橘黃果肉，脆甜多汁，還帶有特殊的焦糖、香草香氣，甜度高達14度以上，號稱哈密瓜界的愛馬仕，一推出大受好評，讓不少人一吃就上癮！

另外，本次活動登場的還有秋冬限定的青皮椪柑，外觀綠中帶黃，果實粒粒飽滿，香味濃郁、酸中帶甜，含有豐富的維生素C、纖維質；嘉義縣的沿海養殖漁業十分發達，如養殖的虱目魚及生產的加工品質與量更是全國翹楚，虱目魚營養價值高，熱量低，料理方式簡易又多元；其他產品包含甫獲2020農村好物的當令的小果番茄、青花菜、高麗菜、彩椒等，讓消費者也有機會享受到最優質的嘉義優鮮農產品。

(工商 )