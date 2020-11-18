立法院交通委員會18日針對台灣港務公司預算進行報告，立法委員李昆澤針對港務公司提出三大訴求，要求港公司務必落實，其中包括高雄港客運專區旅運大樓必須如期如質完工、高雄港區土地開發公司必須加強推動港區開發、並且持續投資建設高雄港。

李昆澤表示，高雄港客運專區旅運大樓是他一直以來持續督促的工程，目前旅運大樓已因故延期5次，他多次召開進度協調會議，督促相關工程進度，現在預計110年12月底完工，他要求交通部長林佳龍親自督軍，嚴格督促工程進度。

李昆澤認為，高雄是港市合一的城市，高雄港的發展牽動高雄市發展的整體擘畫，他要求港務公司，必須更積極與高雄市長陳其邁進行溝通合作，打造高雄港區與周邊建設，創造高雄市與高雄港雙贏共榮。

李昆澤也提到，高雄港區土地開發公司，是由高雄市政府與港務公司合資成立，主要業務為高雄港舊港區土地及相關設施的開發，過去因為前市府團隊派任的總經理與港務公司價值觀差異太大，導致土開公司停擺了超過1年，現在陳其邁已經推派新人選，盼未來港務公司與高雄市政府全力合作，追回失落的1年，合作引進優秀的行銷規畫人才來推動港區的開發。

林佳龍也允諾，除了加強旅運大樓進度督促外，也會要求港務公司落實與高雄市政府的溝通合作，並且持續推動高雄港區的建設。

(中時 )