美國第三波新冠肺炎疫情大爆炸，醫院容納達上限，一名護士描述德州醫院慘況，重症患者被送進俗稱為「地窖」的房間，醫院下令縮短搶救時間，所有被送進去的患者最終都淪為一具一具的屍袋被抬出來。

美國第三波新冠肺炎疫情急速飆升，醫院負載量達到上限，德州是最嚴重的疫區之一。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，德州護士瑞佛絲（Lawanna Rivers）8日在臉書開直播，流淚崩潰公開在艾爾帕索大學醫學中心（University Medical Center in El Paso）治療新冠病患的痛心內幕。

美國第三波新冠肺炎疫情大爆炸，醫院容納達上限，德州護士瑞佛絲描述醫院慘況，重症患者被送進俗稱為「地窖」的房間，醫院下令縮短搶救時間，所有被送進去的患者最終都淪為一具一具的屍袋被抬出來。

她說醫院裡有一間俗稱為「地窖」（The Pit）的房間，最嚴重的新冠患者會被送進去等死，醫護人員只會給予最少的治療以及相當有限的搶救。

她回憶被交代去照顧「地窖」的新冠患者時，裡面一共有8名病患，她到班的第一天就被告知：「任何病患進去地窖，最後只會被裝進屍袋抬出來。」

因為醫院病患實在太多了，上級指示醫護人員只須對地窖裡的患者實施3輪心肺復甦術（CPR），就可以宣判他們死亡。

她說一輪CPR約2分鐘，包含壓胸及罩上人工復甦器吹氣，不過醫院下令不對「地窖」裡的病患吹氣，擔心醫護人員會暴露太多染疫風險，而且只能對他們實施3輪CPR，也就是只急救6分鐘就可以宣判患者死亡。

瑞佛絲說他們在地窖裡急救的病患「沒有一位撐過去」，「以前當我們急救時，我們會竭盡所能，窮盡所有辦法拯救患者」，「如果醫生從一開始就積極地治療患者，會有更多人可以活下來。」

「我看到很多我覺得不應該死的人死掉。」

針對瑞佛絲的指控，艾爾帕索大學醫學中心回應對於瑞佛絲的遭遇深感同情，但無法證實她所指控的事件。

德州是目前全美疫情最嚴重的州，在7日成為全美 第一個確診數超過百萬的州，艾爾帕索也是德州疫情最嚴重的地區之一，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至台灣時間今（18）日14時，全美至今共有超過1,135萬人確診、24.8萬人喪命。

(中時新聞網)