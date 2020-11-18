台中一位江姓男子因不滿前女友小雅（化名）結交新歡，甚至要他趕緊去找新女友，竟奔往小雅的家中理論，伸鹹豬手猥褻，將手伸進小雅的衣中摸胸，還怒嗆「別人的生殖器比較適合妳，妳就給別人睡」，嚇小雅立刻報警。案經上訴，高院二審判處6月有期徒刑。可上訴。

據判決書指出，江姓男子與小雅曾在一起逾20年後分手，2019年8月間江男得知小雅交了男朋友，無法接受小雅也叫他趕緊去找新歡，便憤怒的跑去小雅的家中，在門口大喊其名字欲談判，一見到小雅後更立刻衝上前擁抱襲胸，嚇的小雅啃咬他的手腕以掙脫狼爪，並趁機逃跑。

沒想到，小雅掙脫後，江男緊追在後，甚至衝上前用客家話對著小雅崩潰的大喊「就是別人的性器官比較適合妳，妳就給別人睡，別人要摸我也可以摸」等；直到小雅不停的哀求「朋友一場，拜託別這樣對我」，江男才作罷並悻悻然離去。小雅隨後在姪兒的陪同下赴警局報案。

苗栗地院審理時，小雅表示，自己與江男已認識逾20年，兩人過去曾是男女朋友關係，早已分手多時。在分手後江男常出言酸她沒人要，她才向江男表明已名花有主，沒想到卻換來性騷擾。

對次，江男則辯稱自己並無性騷擾的意圖，聲稱「我沒摸她，我們在一起10幾年，快20年了，話講的難聽一點，看都不要看了，摸都不要摸了」；甚至說自己當時兩隻手都斷掉，要怎麼摸她。並表示小雅是沒獲得他的金援才故意誣陷。

法官勘驗證物後，認定江男犯行屬實，一審依強制猥褻罪判處有期徒刑10月。案經上訴，考量江男獲得小雅的原諒，小雅也同意減刑，二審時高等法院改判有期徒刑6月。全案可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時新聞網)