金門縣立體育場一帶因為「點亮城鎮之心」工程進入交通黑暗期。（李金生攝）

金門縣立體育場一帶因為「點亮城鎮之心」工程封閉道路。（李金生攝）

金城分局發言人楊智銘說明，警方未來會加強縣立體育場一帶的巡邏。（李金生攝）

金門縣立體育場旁工程警示燈和連桿柵欄，昨晚傳出遭人蓄意破壞，引起當地民眾不安，憂心全島最大的運動場所因為「點亮城鎮之心」工程進入交通黑暗期，連治安也跟著惡化，難保不會發生嚴重事故。

這也是縣立體育場繼場內障礙賽跑道水坑，因為平日維護管理不良，導致多起民眾跌落骨折事件後，場外工程也出現遭人破壞情事，讓固定前往運動的民眾十分擔心，要求場長蔡木川多用點心，不要場內場外都擺爛。

民眾指出，日前全縣運動大會在體育場四周進行工程，挖挖補補的狀況下登場，連停車都極度不方便，如今又發生疑似醉漢破壞情事，真讓人擔心從交通黑暗期進入治安黑暗期，教晚上前往運動的民眾，尤其是女性鄉親如何不會提心吊膽？

另有民眾指出，體育場四周以迄民權路、民族路常有人飆車，警方不知躲到哪裡去？連個人影也不見，愈來愈差的治安和交通狀況，相關主管不用負責任，可以不聞不問嗎？

金城分局發言人楊智銘說明，警方昨晚10時許接獲民眾報案，指稱有人在體育場旁破壞封路的連桿和警示燈，立即派員趕到，但已不見涉嫌人，廠商也表示這些東西是消耗品，平常即有損耗，並不願追究，未來分局會加強該路段的巡邏。

縣府則強調，列入中央前瞻計畫，總經費3億6250萬元的「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」，為縣府目前列管的重大工程，楊鎮浯縣長多次巡視要求降低居民不便性，未來會持續改善工地一帶的環境條件，包括治安和交通在內。

縣議員董森堡認為，最近金門警方才補進44人，已派勤金城、金寧分局和交通隊，且目前又是「小三通」停航的空檔，警力機動調派不是問題，縣警局應有一套改善交通和治安的新措施，讓警力做最妥當、完整的運用才對。

(中時 )