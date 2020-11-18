一名女子表示她與男友交往6年，性行為次數不到10次，每次邀約都被酸「這麼愛上床乾脆去拍A片好了」，平常相處時，男友總是在看賣佛具的直播，她還不能中斷直播與男友聊天，最後忍無可忍提出分手，男友竟質疑她喜歡上別人。有網友笑說，這種男友適合出家，他一心向佛，放過他吧。

該女子在在臉書社團「靠北星座」指出，她跟男友交往快6年，性行為次數不到10次，她說每次跟對方要求，男友都說很累或者明天要上班等理由推託，但她觀察明明男友還會偷看成人片，對於她不斷求愛，男友甚至說「這麼愛上床乾脆去拍A片好了」，讓她氣炸，在文章寫道「明明有男友，為何總是要用塑膠的啊！說實在他也沒有很常陪我，搞得我像單身一樣」。

此外，她說男友每次去她家都是在看「賣佛具的直播」，如果她跟男友說話就會被罵，並叫她閉嘴；最後她提出分手，男友卻懷疑「是不是外面有男人了才要分手」，讓她大嘆「不給我陪伴又不滿足性，真的很累啊」。

網友看到她的遭遇後，紛紛表示同情，留言表示「這種人要在一起一輩子太累人，也太無趣了」、「感覺你都快要成彿了」、「分手吧，他適合出家」、「他是要一心向佛了，你放過自己放過他吧」。

(中時新聞網)