衛生局運用在地食材實作「我的餐盤」套餐，讓長者聰明吃，營養跟著來。（羅浚濱攝）

新竹縣衛生局18日在芎林鄉農會農民直銷站辦理「社區營養推廣中心成果發表會」，有營養知識有獎徵答及試吃等趣味活動，並運用在地食材實作「我的餐盤」套餐，讓長者聰明吃，營養跟著來。

會中頒發共餐據點輔導評比獎項，共有13處據點分別獲得「供膳衛生獎」、「衛生進步獎」、「營養知識王」、「均衡飲食獎」及「領導推動獎」。

縣長楊文科表示，新竹縣65歲以上長者約有7萬多人，佔全縣人口12.82％，為服務老人長期照顧，今年陸續新增10處文化健康站及5處衛生所納入長照服務c據點，目前已有90處投入使用，持續營造適合長者的長照環境。

衛生局長殷東成表示，新竹縣社區營養推廣中心以在地老化、活躍老化及健康老化為目標，推廣銀髮族「我的餐盤」及三好一巧「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」健康均衡飲食，並針對社區據點的供餐環境及餐點進行輔導，帶領社區民眾經營營養健康生活。

今年新竹縣社區營養推廣中心已辦理65歲以上長者團體營養健康講座64場，共有1128名長者參與，課後營養知識評值提升29％，培訓54處社區據點廚房人員，1處營養示範據點進行10週營養實作及體適能課程，深受長者好評。

(中時 )