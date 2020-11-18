北市勞動局長陳信瑜（中）18日前往北市職能發展學院，出席無人機攝影開班記者會。（張穎齊攝）

北市職能發展學院舉辦無人機攝影課程，民眾熱情報名出席。（張穎齊攝）

北市議員秦慧珠日前總質詢指出，北市府共63架無人機，但其中36架從沒用過，擁有操作證的人也不足。北市職能發展學院18日舉辦記者會，宣布開設3班「無人機攝影應用相關課程」，勞動局長陳信瑜指出，聽聞民間3小時課程就開價到1萬8000元，但職能學院開的班，共培育400小時，失業人士免費報名。

北市職能發展學院明年將開放無人機攝影課程，「全方位影像達人」招生人數為25人，已逾80人報名，共3班，第1班報名自即日起至12月9日，明年1月11日至3月26日開課；第2班為明年1月6日至3月10日開放報名，4月19日至6月28日開課。

第3班報名時間尚未確定，於明年10月1日至12月10日開課；培育時數共400小時，時間為周一至周五上午8時30分至下午5時。至於「無人機空拍實戰」，一般民眾則需付費，2班課程招生人數25人，上課時數為48小時，費用暫定2500元，報名時間也尚未確定。

陳信瑜表示，全台只有北市有職能學院，除中央外，也是第一個地方政府針對無人機考照開課，一開放報名都秒殺，但並沒有要跟民間爭利，是針對中高齡民眾，希望趕快投入就業職場，所以價格及課程都很友善。

北市職能發展學院主任高俊儀表示，「全方位影像達人」3班都是免費報名，雖有80人報名，但仍需經筆試、面試才能過關，取得上課資格，主要是針對在職訓練，並非為興趣而來。

已報名課程的李小姐表示，她本身是做房地產的廣告美術設計，以前覺得做平面設計很強，但現在發現要有影片動態才跟得上進步，所以想學無人空拍機攝影。趙先生則說，他當了20年的帶團導遊，希望學完課程後，拍出更多美照。

(中時 )