苗栗縣消防局楊姓消防隊員在苗栗縣消防局服務約6年，爭議滿滿，曾在苗栗縣象鼻、泰安、苗栗分隊等服務後轉任頭屋分隊，不僅涉嫌偷取其他隊員的高粱酒，更涉嫌竊盜女學生的腳踏車代步，並且竄改出勤記錄以獲取嘉獎，日前又無故不出勤，消防局並依「警察人員人事條例」規定，予以免職，18日生效。

41歲楊姓隊員在苗栗縣消防局服務約6年，爭議滿滿，曾在苗栗縣象鼻、泰安、苗栗分隊等服務時對同事行竊，同事忍無可忍紛紛舉證楊姓隊員涉嫌偷泡麵，之後轉任頭屋分隊，又被檢舉偷竊同事的高粱酒，讓同事們不堪其擾。

2018年楊姓隊員曾因駕駛救護車出勤，返隊時沿途狂飆，同車女隊員被嚇哭且多次勸阻無效，他因此被告妨害自由，後來雙方和解。消防局並限縮楊男開救護車次數，不料因功獎減少，他竟又竄改救護出勤次數，遭消防局發現以偽造文書罪嫌送辦。今年5月5日楊男更涉嫌竊盜女學生的腳踏車代步，遭依竊盜罪嫌送辦。

楊男涉嫌2件竊盜、1件偽造文書案，日前又被發現無故出勤。消防局人事考核調查，楊男同一考績年度獎懲互相抵銷後，累積已有2大過，消防局依警察人員人事條例，予以免職，今起生效，楊男依法可以提起復審。

(中時 )