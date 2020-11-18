台中市衛生局將於21日上午8時在水湳經貿園區中央公園（敦化路2段及凱旋路交叉口），舉行「後疫情時代，大家一起向前走」健走活動，凡全程參與、完成健走者，就有機會抽中70吋電視、美腿機、吸塵器等大獎，活動當日還有變裝健走秀，及趣味十足的衛教攤位闖關活動。

活動啟動記者會上，衛生局副局長陳南松與體適能教練一起示範正確的健走技巧，包括抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走等。陳副局長提醒，民眾健走時要穿透氣排汗的運動衣物及舒適好走的運動鞋，如有身體不適，不要勉強參加，並注意防曬及適當補充水分。

副局長陳南松說，防疫期間，建議民眾在戶外運動過程，維持1公尺以上的社交距離，若人潮較多，可戴上口罩，運動過程中可帶運動毛巾擦汗，勿以手觸摸口鼻，返家後要立刻用肥皂洗手。他也鼓勵民眾平時可就近選擇社區的健走步道或公園綠地，每天運動30分鐘或日走萬步，規律運動可維持體態、預防慢性疾病、舒緩壓力、促進新陳代謝及提升免疫力等。

衛生局表示，健走活動將在11月21日登場，當日到現場憑網路報名資訊，即可領取早鳥禮；來不及完成網路報名的民眾，也可現場報名，當日完走將贈精美小禮品，鼓勵市民養成規律運動習慣，增進身心健康。

(中時 )