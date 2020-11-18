印度在總理莫迪(Narendra Modi)治下，持續在外交、國防堅定對抗大陸，但產業、經濟政策卻又想複製中國成功經驗，矛盾反映在今年對所有鄰國投資都須經印度政府審查禁令，但經濟嚴重衰退加上無法吸引外資，路透報導印度政府正考慮某些領域有限度免去對中國在內的外資審查。

今年4月印度工商部曾發布行政命令，所有印度鄰國資本對印投資必須經過政府核准。由於主要鄰國巴基斯坦與印度勢不兩立、孟加拉不具備能力，一般認為此措施明顯是針對中國大陸。

印度之前歡迎外資，除國防、電信等16個關鍵領域外，所有外國投資者均可直接投資。4月新規定上路後，雖保護印度本土企業免受陸資收購，但對本來外資就很難進入的印度而言，也像道束縛自身的緊箍咒。

路透報導，印度正在考慮的計畫是，除關鍵領域之外，允許外國資本26%以下公司直接投資或運作，完全不須經過政府審查，但涉及國家安全的領域依然保留。

自川普(Donald Trump)凸顯印度在美國印太戰略同盟地位後，印度與鄰國關係惡化，特別是和中國關係急凍，今年邊境衝突更加深雙方惡感，而印度近期又將焦點轉向巴基斯坦，2周來在喀什米爾邊境衝突已經造成雙位數傷亡。

印度媒體在年初大陸疫情爆發和中美交惡時，曾喊出大量吸引從中國出走企業轉進印度，但由於隨後印度爆發更嚴重疫情，而且除政府審查的投資限制外，土地、電力取得不易和基礎建設落後，加上高稅率、不穩定匯率，都使外資望之卻步。美國投顧單位也建議最好採取與當地企業合資方式或是單純出錢投資，因為設廠或在印度成立公司會遇到許多麻煩。

(中時新聞網)