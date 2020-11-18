勞動部職安署與臺北科技大學攜手發展人工智慧技術應用於營造安全危害自動辨識，特於17日邀請產、官、學界共同參與「人工智慧技術於營建安全管理之應用研討會」，展示職安署對於人工智慧計畫推動成果，並期望營造產業共同推動科技化安全管理。

職安署署長鄒子廉表示，人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）亦被稱為機器智慧，是現今各國所重視發展之新科技，目前人工智慧發展成果，已被廣泛應用在醫療、工業工程、生物科技及財經等領域，對於影像辨識及語言分析等方面已具顯著成果。

職安署表示，運用新科技取代傳統人力，可降低人為注意力不集中之缺失，為國際發展趨勢，基於營造職災多、風險高，推動人工智慧應用於營建施工安全，以防止人員發生墜落等災害，目前已發展鋼結構組配作業危害辨識模組，可透過施工現場的閉路監視系統（CCTV），自動辨識安全帽、安全帶、安全母索及安全網等施工安全設施，並進而開發出人工智慧辨識工具，用以辨識勞工之不安全環境，以有效降低勞工發生墜落職業災害。

職安署特別提醒，從事營造工程之雇主及工作者，進入施工現場作業，應確實使用安全帽、安全帶及安全鞋等個人防護具，並於開口處設護欄、安全網及護蓋等防墜設施，今日發表之營造影像危害自動辨識模組，將可提供各界使用，本署將持續發展有效減災工具，協助營造產業打造一個更安全的工作環境。

(工商 )