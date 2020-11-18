勞動部許銘春部長18日赴臺北市麗湖國小出席勞動教育桌遊啟動活動，介紹勞動部為國小、國中及高中不同階段學生所應關注的勞動概念而量身訂做的三款桌遊，並製作發送至全國各國小到高中學校，期待學生透過桌遊，逐步建立正確的勞動權益觀念。

勞動部表示，推動多元勞動教育，讓國人從小建立正確勞動概念，一直為勞動部重要勞動政策。過去曾透過進入校園表演兒童話劇、歌舞劇、製作發送兒童繪本等多元方式，傳達正確勞動權益。

今年首次研發製作讓學生可以在教室好好玩的勞動教育桌遊，分別為介紹工作種類、重要性與各行業對社會貢獻的「國小版『未來職多少』」、傳達求職過程中可能面臨的求職陷阱及勞動法令相關知識的「國中版『環島Play打工不累』」及建構勞資雙方夥伴關係共同合作落實勞動保障的「高中職版『火星渡假村』」。

勞動部補充說明，針對不同國民教育階段，邀請研發桌遊專家進行設計，同時請勞動與教育專家共同參與，每款桌遊皆諮詢國小、國中、高中及研究所學生與教師，持續調整遊戲內容，讓三款勞動教育桌遊能有利老師教學與學生吸收，以寓教於樂的方式，傳達勞動觀念。

勞動部最後說明，建立國人正確勞動觀念是持續不可間斷的工作，勞動部將會透過有限的資源以最有效的方式推動相關計畫。勞動部提醒，三款桌遊的教學手冊及影片置於該部全民勞教e網，有需要瞭解桌遊遊戲方式的老師或同學們，可至本部網站查詢。

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