力挺台灣在地好物，全聯福利中心今（18）日宣布，近三年全聯採購的「產銷履歷」蔬果逐年成長，預計今年產銷履歷蔬果採購噸數將超過1萬5,000噸，銷售金額估將突破15億，年增20％，替全聯生鮮挹注一股新的成長動能。全聯並指出，為邀請民眾一起挺在地好物，即日起至12/3購買指定產銷履歷商品任2件，就加贈全店印花一枚，指定商品也祭出限時優惠，預計帶動整體業績成長一成。

全聯觀察，2020年受新冠肺炎影響，「健康在家煮」形成一股飲食風潮，愈來愈多人偏向購買可溯源、友善環境的食材，為進一步推廣台灣優質的產銷履歷食材及國產優質豬肉，今（18）日特別邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一，跟全聯福利中心董事長林敏雄、總經理蔡篤昌一起走入全聯門市，掃QRcode就能看到農民如何用心栽種的過程，也呼籲消費者多購買產銷履歷、可溯源的食材，吃得更放心

全聯表示，自2013年推廣「產銷履歷」商品至今，陸續引進葉菜類、根莖類、水果等蔬果，還有豬肉、調理熟食，甚至連甜點都有，品項數增加超過12倍。

全聯董事長林敏雄說，今年受到新冠肺炎疫情影響，消費者更喜歡在家自煮，對於食材的選擇也更加注意，全聯採購產銷履歷蔬果量也隨著需求增加，讓消費者吃得安心，也能減少土地的負擔，同時還可提升國產農糧產品品質，善盡企業的一己之力！

據全聯銷售統計，消費者最愛購買的蔬菜包括小白菜、空心菜，而冬季則以茼蒿、菠菜為主，水果部分則以鹽地番茄、橙蜜香番茄、檸檬最受歡迎。

全聯並指出，全聯不只提供可溯源的蔬果，自2012年起針對散裝肉品或完整包裝肉品，皆全面標示產地。其中，在豬肉方面，全聯預估，2020年豬肉銷售量可達11,000噸，銷售金額約為30億元，約占全聯肉品銷售逾40％。為加強行銷國產豬肉，全聯也推出具有產銷履歷驗證的台畜「好欣豬」系列商品，還有來自雲林的「珍香豬」等。

此外，全聯熟食產品也有產銷履歷，全聯指出，包括網路大推的人氣商品「美味堂」去骨油雞腿、去骨醉雞腿、油雞翅、油雞胸4款品項，因方便食用且可變化多種料理，加上可追溯食材來源，今年銷售已突破3億元大關；甜品「白玉豆花」同樣也有產銷履歷驗證，讓消費者吃得更放心！

(工商 )