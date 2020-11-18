明泰(3380)躋身佳世達(2352)大艦隊一員，現任佳世達科技副總經理以及明泰董事長黃文芳，今日首度以明泰董事長身分對全球大環境以及明泰的規劃提出說法，她認為，面對國際局勢變動，明泰在佳世達以及策略夥伴仲琦(2419)的帶路下，明年第二季明泰越南廠開始量產，屆時將可以大大降低國際外部因素的影響，另外，明泰也全力衝刺核心事業以及新事業，明年勢必繼續成長，另外，以佳世達大艦隊角度來看，她也透露，明年一定會有新的M&A合作。

拜登明年入主白宮機率大，對於產業的影響程度，產業睜大眼睛看，黃文芳表示，不只對網通業，其實整個市場都在猜美中貿易戰會不會因為總統人選改變，佳世達其實整個集團就在思考，美中貿易的效應，選擇的廠區點不要因為美中關係而隨時有改變風險，以免成為負擔。

黃文芳進一步表示，當初馬來西亞就是一個選項，因為佳世達在馬來西亞有現成的廠，目前該廠規劃出售，惟最終考量多項原因下選擇越南，佳世達從買地、建廠房，今年1月已經開始運作，而明泰的策略夥伴仲琦也是選在越南，且仲琦的速度更快，今年6月開始量產，儘管中間因為疫情有點延遲，但現在已經全產能在跑，進展非常很快，且根據仲琦的經驗顯示，當全產能在跑時，成本已經比大陸便宜，佳世達方面，不僅佳世達自己過去，也帶著旗下幾家公司都過去，鎖定運送有難度的廠，可以解決供應鏈問題，也開始用當地供應鏈，現在已經進入開模量產，有佳世達、仲琦的成功經驗，相信明泰轉移產能過去也會順利很多，預計明年第二季明泰越南廠開始量產，就可以不用一直受到美中貿易戰的牽制。

黃文芳表示，明泰接下來會持續在核心事業以及新事業發展上努力，核心事業當然就是交換器、數位多媒體等，會持續優化，交換器會慢慢往高階走，瞄準的是電業者，出貨規劃上，會看區域來劃分，拿捏是要直接打進去，還是要透過代理商或與當地廠商合作，目前在歐美、亞洲等都看到機會，明泰會持續投資，預計美國、日本會走在前面，明泰目前交換器占比營收約20~30%。

於發展新事業，黃文芳認為該領域將會快速成長，以行動寬頻這部分最重要，要成為5G專網的領頭羊，也會採用M&A(merger and acquisition)的方式來補強，包括技術、商業模式等面向，基本上在者兩個前提下都會考慮，手中一直有在談得案子，明年一定會有新成果。

所謂的M&A(merger and acquisition)的，就是企業透過購買、販售或與其他企業之結合，使企業快速成長。 佳世達現在有資通訊產品、垂直解決方案、醫療領域(醫院等事業)以及網通事業，在這四大塊分類下，網通就是由明泰來發展，佳世達會用整個集團的實力來力支援。

(時報資訊)