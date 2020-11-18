法國衛生單位周二指出，雖然法國累計總染疫人數突破200萬人，但是遏止疫情的封鎖已經收到成效。
法國累計感染人數為203萬人，死亡人數4.62萬人，其中周二新增437人死亡。
衛生單位主管Salomon在記者會表示，民眾全體努力收到效果，過去幾天單日新增確診開始下降，但是必須再加倍努力以控制疫情；儘管宵禁和全國封鎖已出現正面趨勢，但必須高度警覺，以安全度過冬季。
衛生部長Veran指出，法國開始抑制病毒擴散，但是還沒有準備解除全國封鎖。
10月中旬法國再主要城市實施宵禁，但未能收到成效，10月30日宣布全國將進入大封城。
據消息人士指出，法國總統馬克宏可能在下周中旬對逐步解除封鎖的條件發表談話。
西班牙周二新增435名死亡人數，破單日新高紀錄，但是單日確診人數持續減緩，據該國衛生部數據顯示。
西班牙周二新報1.31萬人確診，已低於數周前高峰的2.4萬人。重症病房的壓力首次減緩，目前32.3%的ICU病床由新冠患者佔有，首次低於前一日周一的33%。
西班牙在十月底進入為時六個月的國家緊急狀態，由地方政府決定宵禁或移動限制。
(時報資訊)
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