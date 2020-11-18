裕隆集團今日舉行法說會，裕隆(2201)對今年台灣車市看法轉趨於樂觀，隨著品牌新車效應、汰舊換新政策等刺激買氣，預估2020年台灣汽車市場約43.1萬台，較2019年42.7萬台成長約1%。

今年1~10月台灣汽車市場總銷量35.5萬台，較去年同期成長3.6%；裕隆指出，隨著疫情控制得宜，政府擴大振興消費方案，車市持續衝高；受惠各品牌新車效應及搭配促銷、美中貿易戰轉單促進所得增長、汰舊換新政策等刺激買氣，預估2020年台灣汽車市場約43.1萬台，較2019年42.7萬台成長約1%。

大陸車市方面，因新冠肺炎疫情趨緩，相關促進消費政策，車市連續5個月保持正增長10%以上，預估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年衰退約13%，約2,240萬台。

大陸車市2020年1~10月中國大陸汽車市場總銷量為1,969.9萬台，年減4.6%；因擴大內需戰略，促進消費政策及新車購置補貼、二手車限遷、汰舊換新政策持續發力，以及新冠肺炎疫情防控穩定，車市逐漸復甦，衰退幅度收歛。

在新店裕隆城商業區開發進度方面，目前工程進度完成地面層鋼構工程，已於2020年9月完成建造執照變更，待申請工期展延核准後，預期2021年第三季取得使用執照，2022年第四季前商場開幕。商業區之商場建物樓層為B3~8F，約4.3萬坪，B1F～4F將出租誠品、7F～8F出租威秀，5F~6F保留另行招租。

裕隆去年擺脫財務包袱，今年前三季持續獲利；前三季合併營收585.53億元，營業淨利約9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，每股淨利為1.54元。

(時報資訊)