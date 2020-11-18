備受關注的中天新聞台換照案，歷經聽證會與中天高層到會說明以及資料補件後，NCC委員會議今天實質審查，7：0決議否決。對此，台北市議員王鴻薇怒轟，這根本是大開言論自由倒車，創下民主惡例，貽笑國際。

王鴻薇表示，中天關台是執政黨對人民言論自由打壓的最好見證，過去陳水扁執政沒有關T台，馬英九也沒有關三立，只有蔡英文敢把一間新聞台給關了，根本是大開言論自由倒車，創下民主惡例，貽笑國際。

王鴻薇表示，民進黨頻頻爆出以側翼、網軍帶風向，又被爆出行政院就是網軍圖片製造基地，惡意指控其它媒體或在野黨製造假新聞。現在竟然又公然把手伸入新聞媒體，企圖影響第四權，箝制言論自由，實在令人噁心。

王鴻薇怒轟，未來恐怕沒有任何一家媒體敢對執政黨提出任何質疑，只要被執政黨盯上，行政院、網軍、NCC上下一心，就會把你弄掉。

王鴻薇強調，事實上過去聽證會上明明就還有很多疑點尚未釐清，連NCC主委陳耀祥也對外承認，先前外界討論中天新聞台的國安疑慮是沒有確切證據的，但這次7名委員居然意見完全一致，讓人不得不懷疑，這從頭到尾都是一場安排好的戲，就是要把中天關掉。

(中時 )