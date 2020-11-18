俗話說有錢很好，但「有錢有有錢人的困擾」，坊間就流傳許多為了遺產而家門內鬥互撕的醜陋案例，主持人鄭弘儀在節目中聊到「親人要你簽名賣祖產，你願意簽嗎？」這個主題，分享了聽過一名富商過世後，子女為爭產鬧上法院的事，而現場來賓不小心吐露「關鍵字」，讓富商真實身分險些曝光。

金錢與親情，你怎麼選擇？鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中，跟種來賓討論這個話題，表示身旁有一個朋友，背景顯赫，出身自台灣過去一個非常有錢的家族，而富商老爸過世時，外界猜測的事情發生了，他的兄弟姊妹為了遺產問題，撕破臉反目。

鄭弘儀說，朋友的手足之間爭產之難看，連爸爸後事都沒能好好辦，就開始互鬥，甚至因為這件事情，讓老人家一直沒辦法下葬，最終一家子對簿公堂，鄭弘儀苦笑表示，幸虧打官司拖了時間，因為留下的土地不能變賣，多年後漲了幾十億。

這名富二代曾說，如果一開始大家分產成功又順利變賣掉的話，恐怕沒辦法像現在一樣，有這麼多錢可分，「打官司這件事，是祖先還在照顧我們」，眾人都很好奇這位富商究竟是誰？其中一名來賓竟說溜嘴「住陽明山的」，險些曝光事主身分，讓鄭弘儀嚇傻，連忙阻止：「不要講誰！」。

(中時新聞網)