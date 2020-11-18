藝人吳鳳從土耳其來台發展14年，3年前取得台灣身分證，正式升格「台灣女婿」，眼見全球新冠肺炎疫情未見趨緩，近來更得知表妹也確診，目前正進行隔離治療，讓他可說是相當擔憂。

吳鳳透露表妹前幾天覺得身體酸痛，甚至還失去味覺，立刻前往醫院檢查，未料竟確診新冠肺炎，立即被院方進行隔離治療，根據妹妹透露土耳其每天確診病例難以計算，加上若有人確診，相關單位不像台灣會撤查接觸過的相關人士，此防疫漏洞導致病毒更容易擴散，不禁感嘆：「如果疫苗不馬上出來的話，我怕我土耳其家人會愈來愈多人被傳染」。

對此他表示雖難過但卻愛莫能助，唯一能做的就是幫所有人祈禱，接著表示由於台灣疫情控制得當，因此無法查覺外面的世界正面對的恐懼，但是疫情已經把許多國家變成跟地獄一樣可怕。

對此網友也紛紛留言：「祈禱你的家鄉能平安走過這次的災難」、「期望全球人民都能平安度過疫劫」、「台灣人真的要惜福，謝謝防疫第一線人員」、「祈願你在土耳其的家人親友都可以平安渡過，可以寄些口罩回去給家人」。

(中時新聞網)