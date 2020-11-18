遊戲成癮、花錢成癮、運動成癮、懶惰成癮，現代人有越來越多「成癮」的傾向。為什麼我們總是分不清想要和需要？研究行為經濟學的作家孫惟微在《大腦無法拒絕的癮》一書中提到，有人愛吃高糖、嗜喝含咖啡因飲料，這是生理型的癮；想在遊戲中降妖除魔，是自我實現的癮；在網路上曬恩愛、曬小孩，比誰的讚多，是社交的癮；連現在流行的「偽出國」都是一種癮。為什麼人們無法抗拒「上癮」？恐怕都是受到大腦獎懲系統的驅使。以下為重點書摘：

我有幾位朋友曾經都是網路上癮少年，但他們現在都在各自的領域取得了相當不錯的成績。他們甚至能從網路遊戲中悟出一些道理，用來指導自己的工作。

所以說，在這個越來越容易成癮的世界中，我們要學會與「癮」共舞。

在我們專注於玩遊戲時，會覺得時間過得很快，有時覺得自己只是玩了一下，應該不到20分鐘，但其實已經玩了將近2個小時。這種專注的狀態，有點類似於心理學家說的「心流」。

當我們面臨難度適中的挑戰時，大腦會形成一個自我實現型犒賞的預期，就有可能進入心流的狀態。當一個人有過層級較高的心流體驗時，一般容易讓人上癮的網路遊戲、毒品都不再會對他有太大的吸引力。而一個人若想進入心流狀態，必須注意以下兩點：

第一，我們要用積極的態度對待要做的事情，因為大腦只會對感興趣的事情負責。所以，就算是比較枯燥的工作，我們也要從積極的角度進行描述。

第二，我們所面對的這個任務要具有挑戰性，也要具有可執行性，難度適中。

當我們進入心流狀態後，大腦中的多巴胺分泌量會增多。我們前面說過，多巴胺與我們對時間的感知力有關，在心流狀態下，我們會感到時間過得很快。

人一旦進入心流狀態，大腦中會建立各種平時沒有的神經連結，使人產生巨大的創造力。這時大腦會分泌多巴胺、腦內啡、大麻素、催產素等多種激素，在神經元之間建立各種連結，使大腦產生強烈的愉悅感。

智慧型手機的普及，已經為成癮型學習產品的行銷鋪平了道路。就拿背單字來說，在沒有智慧型手機的時代，學習者很難獲得即時的、積極的回饋，大腦也很少會收到即時型犒賞。

如今，學習者透過軟體可以隨時測試自己的學習情況。這種即時型獎勵的滿足感可以激發學習者的學習興趣和熱情。有些學習軟體甚至會和學習者一起討論，並為學習者制定一個學習進度表。

學習軟體透過讓學生每天打卡，來引導他們每天學習，甚至用遊戲的方式，以刺激學生的多巴胺分泌。可以預測，在未來學生們都會主動學習，高壓、填鴨式教育將不復存在。

只有主動選擇的挑戰，我們才會從中感受到快樂。如果是被迫的，就算是玩遊戲也是一樁苦差事。事實上，確實有人靠玩遊戲、賣裝備為生，但那樣遊戲的體驗將大打折扣。

2008年，美國醫學期刊《小兒科》（Pediatrics）刊登了一則報告，為了讓罹患癌症的青少年配合化療，美國一家實驗室試著用孩子們能理解的語言，來改變他們的行為。

實驗人員開發了一款名為《重生任務》（Re-Mission）的電子遊戲。這款遊戲一共有20個關卡，玩家在遊戲中扮演一個奈米機器人戰士，任務就是消滅血液裡的腫瘤細胞。透過打怪升級，玩家可以掌握更多有關化療和康復的知識。

結果，這款電子遊戲有效的強化了青少年服藥、化療的行為。玩過這款遊戲（哪怕只通過一、兩關）的孩子，血液中化療藥物的藥性提升了20％，這使得孩子們戰勝癌症的機率增加了一倍。

那麼，為什麼只玩過一、兩關遊戲，也可以有效的改變患者的行為呢？一位史丹佛大學的行銷學教授給出了解釋：「我們利用簡短的電視廣告來改變觀眾的行為，靠的不是釋放資訊，而是塑造一種認同感。」例如：我要是也買輛BMW轎車，就會變成這樣的人；我要是也那樣生活，就會變成環保人士。

透過這款遊戲，這些青少年患者有了一種認知：化療不再是一件無意義的重複行為，不再只是單純的治療疾病，而是要和病魔做鬥爭。所以，他們必須勇敢接受化療、戰勝病魔，奪回本該屬於自己的人生。（編輯梁惠明）

(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)