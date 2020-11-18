據統計，台灣婦女遭受親密關係暴力統計指出，18歲至74歲婦女中，在過去一年遭受親密關係暴力盛行率達9.81％、終生盛行率則達24.45％、意謂每4位婦女就有一位曾遭受親密關係伴侶施暴，長期從事暴力預防的善牧基金會表示，大多數的人所經歷的暴力，都是來身旁的人，且未曾發現自己遭受暴力或對別人施暴。

「暴力不止肢體暴力」，善牧基金會副執行長黃采宸表示，暴力往往從言語攻擊、情緒勒索、精神壓迫開始，漸漸轉變成肢體暴力，而其中熟人暴力則是常見的暴力樣態，特別是親密關係，因為有愛更難讓人察覺暴力。

黃采宸指出，善牧從100年推動預防暴力教育，與26所大學、71間國小合作，服務3萬5000多人次，期待透過提升對暴力的敏感度，意識到暴力是如何發生自身與他人的關係，以避免暴力的循環。

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(中時 )