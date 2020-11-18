2021年是自行車旅遊年，交通部觀光局自11月18日至12月14日，在台北京站時尚廣場1樓植生牆前，舉辦「輪轉台灣 多元旅行」主題展，以全台16條自行車多元路線為主軸，展出自行車路線攝影作品。

為宣傳明年自行車旅遊年，觀光局在京站週年慶開跑首日同時舉辦記者會宣傳自行車攝影展，邀請台灣觀光代言人喔熊組長騎自行車出場，同時邀請多元路線暨自行車旅遊年LOGO設計師Daniel Wong及2020年底將完成多元路線的管理處代表們一起為主題展揭開序幕。

為推廣低碳永續觀光，除原有的自行車環島1號線外，觀光局再推新增16條多元路線優化。觀光局企劃組指出，16條路線是既有路線，因有些路線路標不清楚或是沒有連結起來，現在透過交通部相關單位一同整合、優化，並以觀光局轄下13個國家風景區管理處向外延伸，串聯，每一條支線都別具特色，騎累了可以透過支線騎到風管處休息。

今年底前會完成其中7條路線環境優化，包含：1、北海岸路線（萬金、灣塔、雙灣）2、東北角路線（黃金山海線）3、宜蘭濱海．蘭陽平原路線（噶瑪蘭線）4、花東縱谷路線－森林溫泉（板塊騎遇線）5、東海岸路線－成功三仙台（馬到成功線）6、西拉雅路線－菱波官田（菱波官田線）7、澎湖路線（菊島線）。

至於攝影展主題則以多元路線logo藍、綠、橘作為延伸，發展出「 靛藍、青藍、墨綠、草綠、淺橘」等色，呈現自行車多元路線5大主題濱海、河濱、環山、山岳及田園，加入潑墨渲染元素，以多樣色彩象徵自行車路線的「多元」，及豐富地形風貌。

(中時 )