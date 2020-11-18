全球市佔超過60%以上的Chrome網路瀏覽器，稍早之前釋出87版。官方指出這將是今年最後一次更新，這不外乎是因如今已相當接近年底感恩節的假期的緣故。雖然是今年最後一次更新，誠意仍舊滿滿，帶來了三大層面的改進，在系統速度上全面提升。

根據Chrome官方部落格說明，這項版本在速度上全面提升。包含CPU使用率降低5倍、根據內部評估可增加1.5小時續航、啟動速度比過去增快25%、載入網頁速度也提升7%，並且是在相比過去使用更少電力與RAM的基礎上完成。在Android平台上，使用者如今切換上一頁、下一頁的速度幾乎可即刻完成，帶來更為流暢的體驗。

慣用Chrome的使用者，可能都習慣同時開設多個標籤頁。先前Chrome針對使用者需求，已經推出過群組分頁、標籤等功能，而在最新的v87當中，則是在標籤頁加入往下箭頭的圖標，使用者點按就會顯示所有標籤頁，讓你在大量網頁中快速找尋到你所需要的資源。在網址列也加入edit passwords（編輯密碼）、delete history（刪除瀏覽歷史）的設定功能，讓使用者不需要額外點入設定頁面也能進行相關操作。

Google方面也指出，Chrome也在「新頁面」加入「卡片」功能，會顯示你先前所預覽過的網站，讓你忙碌為一些節日找尋美食食譜或是禮物的同時，可以在短時間內快速找到需要的資料。2021年起Google會在烹飪、購物等領域進行一些實驗，在Chrome當中提供一些具有娛樂性的內容來協助消費者。

New in Chrome 87: Camera PTZ, SW Range Requests, and more!

在Chrome v87當中，也適應了最新masOS Big Sur的圖標（icon）風格，替原本Chrome瀏覽器的LOGO加上了白底，若是已經更新到最新masOS Big Sur的使用者，將能感受到圖標之間更具一體性。並且最新Chrome v87確認可原生支援M1晶片的Mac。Chrome使用者點選右上角的設定標籤（直向三點的圖示），再選擇「關於Chrome」即可升級到最新版本。

(科技)